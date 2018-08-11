» خصائص مذهلة بنظام أندرويد الجديد

11 أغسطس 2018 - 09:45 ص

أطلقت شركة جوجل، نظاما جديدا لأندرويد بعنوان "Android 9 Pie "، ومن المقرر أن يصل خلال الأيام المقبلة لهواتف بيكسل.

وشمل النظام الجديد على 11 خاصية جديدة لم تكن موجودة من قبل: -

1- تحسين استخدام البطارية: تعتمد النسخة الجديدة على نظام ذكى يعمل على تحسين استخدام البطارية في هاتفك، من خلال عدم تشغيل بعض التطبيقات غير المفيدة وتخفيض ضوء الشاشة.

2- سطوع الشاشة: يتكلف النظام الجديد بتحديد سطوع شاشة هاتفك بشكل أوتوماتيكي، بالاعتماد على نوع التطبيق ومكان تواجدك (مكان مظلم أو مضيء).

3- اختصارات إلى التطبيقات: سيصبح بإمكان المستخدمين تحديد أبرز الوظائف في تطبيق معين، ليتم عرضها أسفل اسم التطبيق بشكل مختصر، من أجل الدخول إليها مباشرة وبسهولة.

4- تصوير الشاشة: اختصار جديد تم إحداثه من أجل التقاط صورة للشاشة، من خلال الضغط على زر "power " وستظهر لك كلمة Screenshot ".

5- السحب للأعلى: هذه الخاصية ستجعل الأندرويد يقترب قليلا من هواتف "آيفون X "، حيث بات يكفي السحب للأعلى في الشاشة وستظهر لك التطبيقات المفتوحة مسبقا من أجل التحكم فيها.

6- تعديل الصوت بسرعة: يكفي الضغط على زر "تخفيض الصوت"، وستظهر لك قائمة شاملة لتعديل صوت الموسيقى وصوت المكالمات وصوت الرسائل وصوت المنبه..

7- إيقاف التنبيهات: سيلاحظ أندرويد حين تتجاهل كثيرا تنبيهات إحدى التطبيقات، وسيقترح عليك إيقاف التنبيهات بشكل نهائي من أجل عدم التوصل بها مجددا.

8- خاصية Do Not Disturb : وضعية "عدم الإزعاج" حصلت على ترقية في Android 9 Pie : بالإضافة إلى إيقاف/إسكات التنبيهات الواردة، بات بالإمكان الآن إخفاء الإشعارات، بحيث لا يضيء هاتفك ولا يظهر أي تنبيه على الشاشة.

9- إحصائيات: تعرض لوحة التحكم الكثير من الإحصائيات مثل المدة الزمنية التي تم قضاؤها تطبيقات معينة، وعدد مرات إلغاء قفل هاتفك وعدد الإشعارات التى تلقياها.

10- اذهب للنوم: خاصية جديدة تحدد من خلالها الوقت الذي تريد النوم فيه، وعند بلوغه، سيذكرك هاتفك بأن وقت النوم قد حان.

11- دوران الشاشة: عند تعديل وضعية الشاشة إلى "الأفقي"، ستظهر لك علامة صغيرة تقترح عليك تدوير الشاشة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.