خبير مناخ: لهذا السبب الزراعة المصرية فى خطر

11 أغسطس 2018 - 09:49 ص

أكد الدكتور محمد علي فهيم، خبير المناخ، أنه يوجد مشكلة في توفير كوادر الإرشاد الزراعي التابعين لوزارة الزراعة، ولحل هذه المشكلة لابد من توفير وسيلة آخري وهي الإرشاد الرقمي، وتعتمد هذه الوسيلة على إرسال رسالة نصية للمواطنين على الهاتف المحمول من أجل التوعية الزراعية.

وقال "فهيم"، خلال حواره مع برنامج "من سيزرع المليون" المذاع على فضائية "الصحة والجمال" أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها أكثر تعرضًا للتقلبات المناخية، منوهًا بأن التقلبات المناخية تؤثر على الزراعة والفلاح لا يعلم ذلك.

وأضاف خبير المناخ، أن زيادة الرطوبة تؤثر على النباتات وتجعلها أكثر عرضة للفطريات، بينما ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى انتشار الحشرات التي تؤثر أيضًا على النباتات والمحاصيل الزراعية ويعرض الزراعة المصرية للخطر.