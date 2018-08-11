» اكتشاف أثرى.. مقبرة أقدم من الأهرامات بـ1000 عام

11 أغسطس 2018 - 09:50 ص

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن علماء آثار تمكنوا من اكتشاف مقبرة أثرية أقدم من الأهرامات المصرية بألف عام في روسيا، وهو ما يعتبره العلماء إنجازًا علميًا.

وأعلنت شركة "أفتادور" المختصة في إنشاء الطرق، الخميس الماضي، أنه خلال عمليات الحفر، اكتشف علماء الآثار مقبرة يعود تاريخ إنشائها إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، عمرها 6 آلاف عام، في مدينة "روستوف على الدون" الروسية، أي قبل ألف عام من بناء أول الأهرامات في مصر.

ووفقًا للعلماء، فإن الاكتشاف الجديد يعد نتيجة فريدة من نوعها، يمكن أن توصف كونها إنجازًا علميًا حقيقيًا، وأشاروا إلى أن "النتائج الأولية للحفريات تدل على الطبيعة الفريدة لهذا الموقع للتراث الثقافي، التي ستدرس بفضل تنفيذ مشروع الشركة الحكومية لبناء طريق جانبي لمدينة أكساي".

ووجدت الهياكل الحجرية الأصلية في شكل غرف تحت الأرض وسراديب الموتى، وكانت في حالة جيدة، وتوجد الأوعية المحافظة على شكلها، التي تستخدم بشكل تقليدي في حفظ الأغذية، وكذلك عناصر من ألجمة الخيل ورموز الأحصنة.

وفي أثناء الحفر، اكتشف أدوات نحاسية، التي تشير إلى أن مكان الدفن هذا يعود لأشخاص ذوي مكانة اجتماعية عالية.

وتجدر الإشارة إلى أن تل الدفن القديم، المكان الذي تجرى فيه عمليات المسح، كان معروف بحسب كثيرين من الخبراء منذ وقت طويل.

وكان يطلق عليه في خرائط القرن التاسع عشر اسم "فيجورين"، لكن علماء الآثار لم يتمكنوا من دراسته بشكل كامل بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أعمال باهظة الثمن.