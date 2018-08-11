» لهذه الأسباب تحدث الخيانة الزوجية

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الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية

وكالات- الدويني فولي

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تعد الخيانة الكابوس الأسوأ الذي يهدد أي حياة زوجية مستقرة، لكن دراسة علمية أمريكية قد تساعد في تفادي وقوع الخيانة بعد التعرف إلى أهم 8 أسباب لحدوثها.

والدراسة التي أجريت في جامعة ماريلاند الأمريكية ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية نتائجها، شملت 562 شخصًا اعترفوا بأنهم ارتكبوا خيانات متعددة أثناء ارتباطهم بعلاقات مستقرة.

وقال قائد الدراسة ديلان سيلترمان إن ما دفعه لإجراء البحث، قلة الدراسات العلمية الهادفة إلى التوصل لأسباب الخيانة الزوجية، رغم الانتشار الواسع لهذه الممارسة.

وأضاف: "الفهم الأعمق لدوافع الخيانة ربما يساعد الأزواج على إصلاح علاقاتهم عقب حدوثها، وأيضا قد يمنع وقوعها من الأساس".

ووجه للمشاركين في البحث 80 سؤالا، توصل من خلالها الباحثون إلى 8 أسباب رئيسية للخيانة الزوجية، هي بالترتيب حسب نتائج الدراسة:

1. الرغبة في الانتقام من الطرف الآخر.

2. الرغبة الجنسية بسبب عدم الرضا عن أداء الشريك.

3. غياب الحب وفقدان الشغف والاهتمام.

4. الإهمال من أحد الأطراف.

5. غياب الالتزام والوفاء بالواجبات.

6. تأثير مواقف معينة، مثل السكْر أو الضغط الشديد.

7. غياب الشعور بالتقدير والبحث عن تعويض ذلك بتعدد العلاقات.

8. البحث عن التنوع في الشركاء.

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