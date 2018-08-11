الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية

11 أغسطس 2018 - 09:56 ص

يستضيف نادى الزمالك، نظيره القادسية الكويتي في السابعة من مساء اليوم على استاد البرج العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة العربية، ويذاع اللقاء حصريًا على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، لتثبيت خطاهم نحو اللقب الذي له مميزاته المادية الكبيرة.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق انتصارات متتالية الفترة الماضية بدائها بالفوز على الإتحاد السكندري بخمسة أهداف لهدف، ثم الفوز على الداخلية وديًا بسبعة أهداف نظيفة.