اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

شيماء السيد
تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة عاطف.ح أحد المتهمين في غرفة عمليات رابعة والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى ميدانى رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، إضافة إلى التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
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