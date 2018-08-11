  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:08 ص
بحث متقدم
أكبر نسخة للقرآن في العالم

شاهد..أكبر نسخة للقرآن في العالم

مظهر شاهين

رسالة مهمة من مظهر شاهين لزوج حلا شيحة

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

الحمض النووي ينبأ بعدد أطفالك

قبائل عربية تلجأ للحمض النووي ..لهذا السبب!

لوكا مودريتش

قرار نهائي بشأن مصير "مودريتش" في الريال

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

ميريام فارس

ميريام فارس تصدر بيانًا لكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

حلا شيحة

والد حلا شيحة يكشف مفاجأة مدوية عن موقف زوجها من خلع حجابها

صلاح

صلاح يقرأ كتابًا لشخص مصري غير متوقع .. من هو؟

حلا شيحة تجيب عن لماذا "خلعت" الحجاب؟

آخر الأخبار

حلا
حلا

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

والد حلا شيحة يكشف مفاجأة مدوية عن موقف زوجها من خلع حجابها

#

داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارًا جديدة

#

نصيحة "القرموطي" لـ"حلا" بعد خلعها الحجاب

#

هل تستجيب «حلا شيحة» لنداء ابنة «خيرت الشاطر»؟

مصر

الاعتزال

الفنان

حلا شيحة

قالت الفنانة حلا شيحة التي أصبحت حديث الساعة عقب إعلانها العودة للتمثيل مرة أخرى وخلعها الحجاب بعد 12 عامًا من ارتدائه: "مقتنعة 100% بقراري".

وتابعت خلال تدوينة لها على حسبها الخاص بـ"تويتر": "قبل 12 سنة عملت حاجة وأنا مقتنعة بيها خلال 12 سنة دي مريت بتقلبات فكرية كبيرة واكتشفت أنه كله يلبس الوش الديني علشان مصالح شخصية ليه أو للجماعة".

وأضافت في تدوينتها: "دلوقتي بعمل حاجة عكس الحاجة اللي انا عملتها من 12 سنة و مقتنعة 100%".

واختتمت تدوينتها بقولها: "بعمل ده بدون ضغوط من حد".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "شيحة" حيث قال خولة شنوف: "لا أعلم لم تحاولون تبرير ما تفعلونه عن قناعة للناس وتضعون حججا غير منطقية لذلك، اخلعي حجابك أنت حرة وهذا أمر لا يهم أحدا، وطالما تكلمت عمن يرتدي لباس الدين لمصالح فالمشكلة إذن في الناس وليست في الدين، من آمن بفكرة أو ارتدى شيئا عن قناعة لن يستطيع أحد أن يجبره على تغييره .

وأضاف أخر قائلًا: "لا وانتي الصادقة أصل عهد الإخوان انتهى  وانتي قضيتي المهمة بتاعتك بنجاح وبنات كتير مشيوا وراكي وكنتي قدوه ليهم وفِي الوقت اللي الشعب نبذ الإخوان كنتي صديقه ليهم وبتقبضي، ودلوقتي خلاص ترجعي مع شوية صعبانيات وإحنا شعب طيب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» منع شركات المحمول من الرنات الدينية
» شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة
» شاهد.. كيف يتم حفر الأنفاق لـ"المترو"
» مريض نفسى يحاول تسلق عتبة باب الكعبة
» اكتشاف أثرى.. مقبرة أقدم من الأهرامات بـ1000 عام
» لهذه الأسباب تحدث الخيانة الزوجية
» شاهد.. مواقف طريفة لبعض الأفيال الصغيرة
» خطة للتعامل مع 13 نوعا من المخاطر في الحج
» خصائص مذهلة بنظام أندرويد الجديد
» بالفيديو.. إف 15 تطارد طائرة مختطفة
» انفجار مصنع معدات عسكرية في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار