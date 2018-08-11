حلا شيحة تجيب عن لماذا "خلعت" الحجاب؟

11 أغسطس 2018 - 09:58 ص

قالت الفنانة حلا شيحة التي أصبحت حديث الساعة عقب إعلانها العودة للتمثيل مرة أخرى وخلعها الحجاب بعد 12 عامًا من ارتدائه: "مقتنعة 100% بقراري".

وتابعت خلال تدوينة لها على حسبها الخاص بـ"تويتر": "قبل 12 سنة عملت حاجة وأنا مقتنعة بيها خلال 12 سنة دي مريت بتقلبات فكرية كبيرة واكتشفت أنه كله يلبس الوش الديني علشان مصالح شخصية ليه أو للجماعة".

وأضافت في تدوينتها: "دلوقتي بعمل حاجة عكس الحاجة اللي انا عملتها من 12 سنة و مقتنعة 100%".

واختتمت تدوينتها بقولها: "بعمل ده بدون ضغوط من حد".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "شيحة" حيث قال خولة شنوف: "لا أعلم لم تحاولون تبرير ما تفعلونه عن قناعة للناس وتضعون حججا غير منطقية لذلك، اخلعي حجابك أنت حرة وهذا أمر لا يهم أحدا، وطالما تكلمت عمن يرتدي لباس الدين لمصالح فالمشكلة إذن في الناس وليست في الدين، من آمن بفكرة أو ارتدى شيئا عن قناعة لن يستطيع أحد أن يجبره على تغييره .

وأضاف أخر قائلًا: "لا وانتي الصادقة أصل عهد الإخوان انتهى وانتي قضيتي المهمة بتاعتك بنجاح وبنات كتير مشيوا وراكي وكنتي قدوه ليهم وفِي الوقت اللي الشعب نبذ الإخوان كنتي صديقه ليهم وبتقبضي، ودلوقتي خلاص ترجعي مع شوية صعبانيات وإحنا شعب طيب".