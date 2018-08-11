رسالة مهمة من مظهر شاهين لزوج حلا شيحة

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وجه الداعية الإسلامي مظهر شاهين، رسالة إلى الفنانة حلال شيحة قائلاً: "لا تلتفتي لأي أمور تفسد حياتك الأسرية، واحرصي على تماسك أسرتك وإرضاء زوجك".

وأضاف "شاهين" خلال تقديمه برنامج "الصديقان" المذاع على فضائية "المحور": "اقطعي الطريق على من يحاول إفساد العلاقة بينك وبين زوجك فاستمرار الأسرة وبقائها هو الأهم".

ووجه شاهين رسالة لزوج الفنانة حلال شيحة، بعد خلعها الحجاب، قائلا: "الحجاب فرض ولكنه ليس الإسلام، ومن الممكن أن تكون زوجتك أغضبتك بخلعها الحجاب ولكن لابد من تماسك الأسرة، والحفاظ على تماسك الأسرة أهم من الحجاب."

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