"إسكان البرلمان" عن قيمة الضريبة العقارية: "اعترضوا"

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عقب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حالة الجدل المثارة حول الضرائب العقارية الآن مؤكدًا أن سببها أن القانون لم يكن مطبق بشكل جيد، موضحًا أن الضريبة مطبقة على أي عقار مبنى.

وأضاف "نصر الدين"، خلال حواره ببرنامج "ملفات ساخنة" المذاع عبر الفضائية المصرية، بأن الضرائب العقارية ليست ضريبة جديدة، وكان يطلق عليها "العوائد".

أوضح عضو اللجنة، أن هناك لجانا مختصة بتحديد قيمة الضريبة العقارية، بالإضافة إلى أنه يمكن لصاحب العقار الاعتراض على القيمة التقديرية للعقار، وتقديم تظلم وإعادة تقدير الوحدة مرة أخرى.

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