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"ميسي" يرتدى شارة كابتن برشلونة في الموسم الجديد

الرياضة

ميسي
ميسي

متابعات- محمد الخرو

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أندريس انييستا

ارتدى اللاعب ليونيل ميسى نجم منتخب الأرجنتين المحترف بين صفوف برشلونة الاسباني شارة قيادة فريقه خلال الموسم الجديد خلفًا للاعب أندريس إنييستا الذي رحل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، سيتولى ميسي شارة قيادة الفريق الكروي بشكل أساسي خلال الموسم المقبل.

وأوضح النادي في بيانه أن سيرجيو بوسكيتس، سيكون القائد الثاني للفريق، بعد وجوده بين جدران النادي لمدة 10 مواسم.

وسيكون جيرارد بيكيه القائد الثالث، بينما يأتي سيرجي روبيرتو، في المرتبة الرابعة، بين قادة الفريق، بعد انضمامه للفريق الأول منذ عام 2013.

وأشار النادي في بيانه إلى أن موسم 2014ـ 2015 كان آخر موسم يرتدي فيه شارة القيادة 4 لاعبين من أكاديمية النادي، وهو ما سيتحقق في الموسم المقبل.

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