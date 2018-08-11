حركة تنقلات داخلية بمديرية أمن البحر الأحمر

11 أغسطس 2018 - 10:15 ص

أصدر اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، الحركة الداخلية التي شملت نقل بعض الضباط.

وشملت الحركة العقيد عبد الله عباس رئيسًا لمباحث الآداب، الرائد شريف خليل مفتشًا لمباحث الجنوب، والعميد حاتم بدورة مديرًا لإدارة شرطة النجدة، والعقيد حسين عطية رئيسًا لمباحث التموين، والعميد عادل حفني مأمور قسم ثان، العميد عاطف عبد الحميد مأمورًا لقسم أول، العقيد محمد فتح الله رئيس قسم شئون الأفراد، المقدم علي سمير رئيس قسم شئون الضباط، الرائد أسامة مهران رئيسًا لمباحث قسم أول الغردقة، الرائد إسلام مقبل رئيسًا لمباحث ثان الغردقة.

تولى الرائد مصطفى عكاشة رئيسًا لمباحث سفاجا، والعقيد سامح محيي رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم سامح فوزي للمصنفات، والمقدم أحمد أنور الأموال العامة، والرائد محمود الغرباوي وكيلًا لمباحث الآداب، والرائد أحمد فخر رئيس مباحث قوات الأمن، والرائد محمد صقر من مكتب الحكمدار لإدارة المرور، والرائد محمد الجنايني من قسم ثان الغردقة إلى مكتب الحكمدار، والرائد دكتور خالد نور من إدارة المرور لقسم الترحيلات.