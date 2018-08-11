» شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة

11 أغسطس 2018 - 10:20 ص

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو قديم للفنانة اللبنانية إليسا بالبرنامج العالمي الشهير "Carpool karaoke " بالنسخة العربية مع هشام الهويش.

أظهر الفيديو إليسا وهى تتألم ووضعت يدها بالقرب من صدرها وهى تصعد إلى السيارة.

وردد النشطاء أن إليسا وقتها كانت تعانى من المرض في صمت ولم يلحظ أحد ذلك وأنها كانت في فترة العلاج.

يذكر أن إليسا أعلنت عن مرضها بسرطان الثدى من خلال كليبها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" وروت معاناتها مع المرض وتغلبها عليه في النهاية.