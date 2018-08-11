  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:07 ص
بحث متقدم
أكبر نسخة للقرآن في العالم

شاهد..أكبر نسخة للقرآن في العالم

مظهر شاهين

رسالة مهمة من مظهر شاهين لزوج حلا شيحة

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

الحمض النووي ينبأ بعدد أطفالك

قبائل عربية تلجأ للحمض النووي ..لهذا السبب!

لوكا مودريتش

قرار نهائي بشأن مصير "مودريتش" في الريال

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

ميريام فارس

ميريام فارس تصدر بيانًا لكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

حلا شيحة

والد حلا شيحة يكشف مفاجأة مدوية عن موقف زوجها من خلع حجابها

صلاح

صلاح يقرأ كتابًا لشخص مصري غير متوقع .. من هو؟

شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة

فيديو

متابعات- منار شديد

أخبار متعلقة
#

فنانون طاردهم المرض اللعين قبل إليسا

#

«إليسا» تعلن إصابتها بمرض خطير

#

مجنون إليسا يطاردها: والله العظيم زوجتي

#

بالفيديو.. لفظ خارج من ياسمين صبري في برنامج «رامز»

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو قديم للفنانة اللبنانية إليسا بالبرنامج العالمي الشهير  "Carpool karaoke " بالنسخة العربية مع هشام  الهويش.

أظهر الفيديو إليسا وهى تتألم ووضعت يدها بالقرب من صدرها وهى تصعد إلى السيارة.

وردد النشطاء أن إليسا وقتها كانت تعانى من المرض في صمت ولم يلحظ أحد ذلك وأنها كانت في فترة العلاج.

يذكر أن إليسا أعلنت عن مرضها بسرطان الثدى من خلال كليبها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" وروت معاناتها مع المرض وتغلبها عليه في النهاية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» منع شركات المحمول من الرنات الدينية
» شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة
» شاهد.. كيف يتم حفر الأنفاق لـ"المترو"
» مريض نفسى يحاول تسلق عتبة باب الكعبة
» اكتشاف أثرى.. مقبرة أقدم من الأهرامات بـ1000 عام
» لهذه الأسباب تحدث الخيانة الزوجية
» شاهد.. مواقف طريفة لبعض الأفيال الصغيرة
» خطة للتعامل مع 13 نوعا من المخاطر في الحج
» خصائص مذهلة بنظام أندرويد الجديد
» بالفيديو.. إف 15 تطارد طائرة مختطفة
» انفجار مصنع معدات عسكرية في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار