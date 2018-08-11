20 لاعبًا بقائمة الدراويش استعدادًا لمواجهة الكويت

11 أغسطس 2018 - 10:21 ص

أعلن الجزائري خير الدين مضوى، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الكويت الكويتي مساء غد، في إطار ذهاب دور الـ 32 بكأس العرب للأندية الأبطال.

وضمت القائمة 20 لاعبًا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى - عصام الحضري - محمد مجدي عبد الفتاح

خط الدفاع - أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمود متولي - ريتشارد بافور - محمد مجدي الجمل - طارق طه - علاء عبد العظيم

خط الوسط - حسنى عبد ربه - عماد حمدي - نادر رمضان - محمد صادق - وجيه عبد الحكيم - عبد الرحمن مجدي - كريم بامبو - محمد الشامي - لسعد الجزيري

خط الهجوم - كريستوفر ماندوجا - شكري نجيب.