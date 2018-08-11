  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:08 ص
بحث متقدم
أكبر نسخة للقرآن في العالم

شاهد..أكبر نسخة للقرآن في العالم

مظهر شاهين

رسالة مهمة من مظهر شاهين لزوج حلا شيحة

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

"عمر بن عبد العزيز" والسادات أعظم الحكام

الحمض النووي ينبأ بعدد أطفالك

قبائل عربية تلجأ للحمض النووي ..لهذا السبب!

لوكا مودريتش

قرار نهائي بشأن مصير "مودريتش" في الريال

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

ميريام فارس

ميريام فارس تصدر بيانًا لكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

حلا شيحة

والد حلا شيحة يكشف مفاجأة مدوية عن موقف زوجها من خلع حجابها

صلاح

صلاح يقرأ كتابًا لشخص مصري غير متوقع .. من هو؟

20 لاعبًا بقائمة الدراويش استعدادًا لمواجهة الكويت

الرياضة

بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام
بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

20 لاعبًا بقائمة «الدراويش» استعدادًا لمواجهة الأهلي

#

"كوبر" يعلن قائمة المنتخب الوطنى

#

20 لاعبا بقائمة "الدراويش" لمواجهة الزمالك

#

20 لاعبًا في قائمة "الدراويش" استعدادًا للمقاصة

أعلن الجزائري خير الدين مضوى، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الكويت الكويتي مساء غد، في إطار ذهاب دور الـ 32 بكأس العرب للأندية الأبطال.

وضمت القائمة 20 لاعبًا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى - عصام الحضري - محمد مجدي عبد الفتاح

خط الدفاع - أحمد أيمن - باهر المحمدي - محمود متولي - ريتشارد بافور - محمد مجدي الجمل - طارق طه - علاء عبد العظيم

خط الوسط - حسنى عبد ربه - عماد حمدي - نادر رمضان - محمد صادق - وجيه عبد الحكيم - عبد الرحمن مجدي - كريم بامبو - محمد الشامي - لسعد الجزيري

خط الهجوم - كريستوفر ماندوجا - شكري نجيب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» منع شركات المحمول من الرنات الدينية
» شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة
» شاهد.. كيف يتم حفر الأنفاق لـ"المترو"
» مريض نفسى يحاول تسلق عتبة باب الكعبة
» اكتشاف أثرى.. مقبرة أقدم من الأهرامات بـ1000 عام
» لهذه الأسباب تحدث الخيانة الزوجية
» شاهد.. مواقف طريفة لبعض الأفيال الصغيرة
» خطة للتعامل مع 13 نوعا من المخاطر في الحج
» خصائص مذهلة بنظام أندرويد الجديد
» بالفيديو.. إف 15 تطارد طائرة مختطفة
» انفجار مصنع معدات عسكرية في بريطانيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار