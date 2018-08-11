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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة
سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة

أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

حركة السيارات

كورنيش النيل

سيولة مرورية

محاور الجيزة

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم السبت، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


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