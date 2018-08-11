عنصري ألماني يهدد أسرة تركية بـ"القتل الجماعي"

11 أغسطس 2018 - 10:22 ص

تعرضت سيدة تركية وطفلها، إلى هجوم لفظي عنصري، وتهديد بالقتل، من أحد الأشخاص خلال استقلالها الترام في مدينة "بون" غرب ألمانيا.

وقالت المواطنة التركية التي تدعى "ميرال باشار" 45 عامًا، لوكالة "الأناضول"، إنها تعرضت خلال ركوبها ترامواي رقم 66، متوجه إلى طبيب أسنان لاعتداء من هذا الشخص.

وتابعت: بعد ركوبي الترام بخمس دقائق، بدأ شخص ما في الدق على الزجاج خلف مقعدي، وعندما التفت ونظرت للخلف، وجدت رجلا ألمانيا ينظر إليّ، وبدأ يقول لي "أنتم اللاجئون جئتم إلى هنا وخربتم بلادنا"، وعبارات عنصرية شبيهة.

وأردفت "ميرال"، "تمادى الرجل بعد ذلك في إساءاته العنصرية، وبدأ في توجيه اللكمات للمقعد، وقلت له إنني لست لاجئة، وأعيش في ألمانيا منذ سنوات طويلة، وأخرجت له البطاقة التي تفيد أنني مريضة بالقلب، وأكدت له أنه لا يحق له الصراخ عليّ دون سبب".

وأكدت ميرال، إن الرجل غضب أكثر بعد كلامها، وأخذ يردد "سأقتلكم جيمعا، سأدمركم جميعا، اذهبوا للعيش في بلادكم".

وأشارت إلى أن ابنها خاف بشدة وبدأ في البكاء، وتدخل رجل مسن كان يجلس في المقعد بجانبها، وحذر المعتدي طالبا منه الصمت، وقال إنه لا يمكن له التعامل مع سيدة بهذا الشكل.

وأضافت "أخذ المعتدي يهدد الرجل المسن الذي دافع عني أيضا، لولا هذا الرجل المسن كان من الممكن أن نتعرض لاعتداء بدني أيضا".

وقامت ميرال، بالاتصال بالشرطة، وعندها غادر المعتدي الترام في إحدى المحطات، إلا أنها تمكنت من التقاط صورة له قبل ابتعاده.

ولفتت ميرال، إلى أن الشرطة اهتمت بشكواها، وأخذت منها أوصاف الرجل وبدأت في البحث عنه.

وطلبت شرطة بون، في بيان لها، من المواطنين مساعدتها في العثور على المعتدي.