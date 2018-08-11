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مريض نفسى يحاول تسلق عتبة باب الكعبة

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وكالات

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تسلق

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، تفاصيل حادثة تسلق أحد الحجاج عتبة باب الكعبة، مشيرة إلى أنه مصاب بمرض نفسي.

وعلقت الشرطة على هذه الواقعة قائلة إن هذه الواقعة حصلت عند الساعة الثانية عشرة ليلاً بتاريخ 1439/11/27 هجرية، وعند محاولة رجال الضبط سماع أقواله تعذر ذلك لسوء حالة الحاج النفسية، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة.

وكان حاول أحد الحجاج القفز للوصول إلى عتبة باب الكعبة مستغلا ازدحام المطاف، وقيام أحد رجال الأمن بإنزاله.

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