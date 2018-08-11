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"ابن طلال" يقود دراجة ويتسوق لشراء الخضراوات

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عمرو محمد-متابعات

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انتشر فيديو ظهر فيه رجل الأعمال السعودي الشهير، الوليد بن طلال برفقة مجموعة من الأشخاص، وهم يقودون دراجات هوائية في منطقة ضاحية لبن جنوبي غرب الرياض.

وظهر وفي الفيديو ذاته، توقف الوليد بن طلال عند محل لبيع الخضروات، قبل أن يقف أمام معجبين لالتقاط صور "السيلفي".

 وليست هذه المرة الأولى التي يقود فيها الوليد بن طلال دراجات في شوارع عامة بالسعودية.

 يشار إلى أن السلطات السعودية أطلقت سراح الوليد بن طلال مطلع العام الحالي، بعد احتجاز دام شهورا في فندق الريتز كارلتون بالرياض، على خلفية قضايا متعلقة بالفساد.


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