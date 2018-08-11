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اليوم.. محاكمة أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

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اليوم.. استكمال محاكمة 13 شرطيًا بتهمة التجمهر

تبدأ اليوم السبت محكمة جنح المعادى، أولى جلسات محاكمة عضو حركة 6 أبريل أمل فتحى، فى قضية اتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الاعلاميه للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

كما تواجه المتهمة اتهامات آخر ى بالقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منها بث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، و الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.


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