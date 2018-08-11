بالصور.. تعرف على نتائج لقاء وزير المالية مع شيخ الأزهر

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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالى إلكترونيًا التي أعدتها وزارة المالية والتي تمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية.

وأكد وزير المالية خلال زيارته مؤخرًا على رأس وفد من قيادات وزارة المالية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة نجاح جهود الوزارة والتنسيق الدائم مع جميع أجهزة الدولة في إنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية التي تربط كافة الجهات الإدارية بالدولة بوزارة المالية.

وأشار إلى أن تدشين منظومة مراقبة الأداء المالى للجهات التابعة للوزراء والمحافظين يعد أحد أهم ثمار الشبكة المالية الحكومية التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق حزمة من الاهداف وهي:

-       إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

-       ضمان عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة.

-       رفع كفاءة ادارة المال العام وحسن إدارة التدفقات النقدية.

-       إتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار.

-       العمل على تحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

-       تطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تعميم منظومة مراقبة الأداء المالى إلكترونيًا على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة عبر مد هذه الخدمة الإلكترونية لديوان عام جميع الوزارات والمحافظات وأيضًا لمكاتب رؤساء الجامعات الحكومية وغيرها من وحدات الجهاز الإدارى والهيئات الخدمية.






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