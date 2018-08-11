» ظهور دينا الشربيني بـ "تاتو" عمرو دياب

11 أغسطس 2018 - 10:50 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني ظهر فيها بنفس "التاتو".

جدير بالذكر أن الفنانة دينا حضرت حفل عمرو الأخير في اليونان وظهرت معه في أكثر من صورة، وسط أقاويل من النشطاء حول زواجهما وقضائهما شهر العسل هناك وهو الأمر الذي لم يعلق عليه أي منهما.

وفى السياق ذاته، طرح عمرو مؤخرًا برومو أغنية "كل حياتى" من ألبومه الجديد.

يذكر أن عمرو يستعد لإحياء حفله السنوى في بورتو مارينا، يوم 24 أغسطس الجارى، احتفالًا بالألبوم الجديد، المنتظر طرحه كاملًا قريبًا.