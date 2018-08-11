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حركة تنقلات داخلية لضباط أمن المنيا

قبلي وبحري

مديرية امن المنيا
مديرية امن المنيا

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حركة تنقلات

مدير أمن الدقهلية

حركة تنقلات الضباط

أصدر اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، الحركة الداخلية التي شملت نقل بعض الضباط من رؤساء المباحث بين أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة.

وشملت الحركة تولي المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، والمقدم علاء جلال رئيسًا لمباحث مركز ملوي، والمقدم محمد الدوري رئيسًا لمباحث ديرمواس، والرائد هشام عسقلاني رئيس مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، والرائد أحمد لبيب رئيسًا لمباحث مركز سمالوط شرق، والرائد حسين الشاروني رئيسًا لمباحث مركز شرطة سمالوط غرب، والرائد محمود شلقامي رئيسًا لمباحث مركز شرطة مغاغة، والرائد أحمد درويش رئيسًا لمباحث مركز شرطة العدوة.

وشملت الحركة، نقل المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا إلى رئاسة مباحث مركز مطاي، ونقل الرائد مصطفى عمر معاون أول مباحث مركز المنيا إلى رئاسة مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، وتولي المقدم محمد عبد العظيم رئاسة مباحث مركز المنيا، وتولي الرائد محمد يوسف رئاسة مباحث قسم شرطة ملوي.

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