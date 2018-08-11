حركة التنقلات الداخلية للضباط فى الدقهلية

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قرر اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية اعتماد حركة التنقلات الداخلية والتى شملت العقيد أحمد العجوز رئيسًا لمباحث الأموال العامة، والمقدم علاء شلش مباحث التموين،  مقدم محمد وردانى وكيل فرع الجنوب،  مقدم وليد الطنبولى رئيس قسم مكافحة الأسلحة والزخائر .

 

كما اعتمد مدير أمن الدقهلية كلا من :

رائد أحمد شبانة وكيل قسم التحريات

رائد أحمد النجار رئيس السنبلاوين

رائد أكرم صيام وكيل الأموال العامة

رائد أحمد سالم رئيس مباحث المسطحات

رائد يوسف صبرى رئيس بلقاس

رائد حسام عبدالمنعم رئيس محلة دمنة

رائد أحمد السادات رئيس طلخا

هانى أبوليلة رئيس مباحث تامين المستشفيات

مقدم محمد منير مفتش مباحث قسم ثان

مقدم أحمد رمضان رئيس مباحث السيارات

مقدم أحمد سليم رئيس مباحث الاحداثوالرعاية اللاحقة

مقدم عمر عامر وكيل فرع بحث شىرق

مقدم عمرو لسماعيل رئيس مباحث الطرق والمنافذ

رائد مخمد حماد رئيس مباحث الستامونى

رائد أحمد فتحى وكيل فرع بحث غرب

 أحمد القلا رئيس تمى الامديد

رائد أحمد القبانى رئيس قسم العمليات

رائد أحمد خضير رئيس المنزلة

أسامة توفيق رئيس مباحث السجون المركزية

أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر

رائد محمد فؤاد منصور وكيل قسم العمليات ورئيس المساعدات الفنية بالعمليات

عمر سليمان رئيس المطرية

رائد محمد فتحى صالح رئيس ميت سلسيل

رائد أحمد الجندى رئيس بنى عبيد

رائد محمد الهلالى رئيس قسم ميت غمر


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