  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:59 م
بحث متقدم
"اكرامي" يتدرب في الجيم

إكرامي يغادر مران الأهلى

الأنبا ابيفانيوس

تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

رمضان صبحي

أول لقاء لـ"رمضان صبحى" في البريميرليج اليوم

اسامه كمال

سؤال رفضه أسامة كمال من مشاهديه

هذه الداعية تسببت في فتنة " حلا شيحة"

هذه الداعية تسببت فى فتنة "حلا شيحة"

الشرطة الصينية تفتح تحقيقا موسعا فى أسباب وفاة 18شخصا فى حريق بشركة غذائية

الصين تحتجز مليون مسلم فى معسكر سرى

صورة الخبر

السبب وراء ارتفاع الودائع المصرفية للمصريين فى البنوك

أكبر نسخة للقرآن في العالم

شاهد.. أكبر نسخة للقرآن في العالم

مظهر شاهين

رسالة مهمة من مظهر شاهين لزوج حلا شيحة

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية

"روجاني" يبتكر طريقة طريفة لإيقاف "رونالدو"

الرياضة

رونالدو
كريستيانو رونالدو

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

سلطان : رقصة كيكي في مصر "كيد نسا"

#

تعليق ناري لـ"أردوغان" عن موقف "رونالدو"

#

الظاهرة رونالدو: هذه أعظم تشكيلة لاعبين في التاريخ

#

رقمان قياسيان فى انتظار"رونالدو"

يوفنتوس

كريستيانو

مدافع

الماركا

روجاني

داعب اللاعب الإيطالي دانييل روجاني مدافع يوفنتوس زميله في الفريق كريستيانو رونالدو حيث ابتكر طريقة طريفة لإيقافه عن تسجيل الأهداف.

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الماركا" الإسبانية، إحدى الحصص التدريبية للفريق الإيطالي استعدادًا للموسم المقبل.

وخلال محاولة هجومية بقيادة رونالدو، وجد المدافع روغاني وسيلة طريفة لإيقاف "الدون"، الذي كان قريبًا من تسجيل الهدف.

وقام المدافع برفع المرمى الصغير ثم غيّر مكانه، في محاولة لمنع رونالدو من التسجيل.

وقال مشاهدو الفيديو إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف رونالدو ومنعه من التسجيل، مشيرين إلى أن مدافعي الدوري الإيطالي سيجدون صعوبة في "تحريك" المرمى الكبير، مما يعني أن النجم البرتغالي سيواصل القيام بهوايته المفضلة.

مفضلة.

شاهد الفيديو من هنا..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق
» البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان مطران المنيا
» التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة القادسية
» شاهد.. كيف تسرق هذه النملة قطعة الألماس
» زجاجة مياه تشق رأس حكم لقاء "جراتس ولارناكا"
» ظهور دينا الشربيني بـ "تاتو" عمرو دياب
» منع شركات المحمول من الرنات الدينية
» شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة
» شاهد.. كيف يتم حفر الأنفاق لـ"المترو"
» مريض نفسى يحاول تسلق عتبة باب الكعبة
» اكتشاف أثرى.. مقبرة أقدم من الأهرامات بـ1000 عام

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار