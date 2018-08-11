وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن بالمنيا

11 أغسطس 2018 - 11:05 ص

يفتتح وزير الزراعة المهندس عز أبو ستيت فى الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم السبت، موسم جنى القطن بمحافظة المنيا وذلك بقرية معصرة حجاج بمركز بنى مزار بحضور محافظ الإقليم عصام البديوى والمهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعية وعدد من قيادات وزارة الزراعة وأعضاء مجلس النواب بلجنة الزراعة والرى.

وقال محافظ المنيا إن محافظة المنيا تحل المركز الثالث فى محافظات مصر التى تقوم بزراعة محصول القطن، حيث تصل المسحة إلى 720 فدان بزيادة قدرها 500 فدان عن العام الماضى حيث كانت محافظة المني تقوم بزراعة لقطن على مساحة 140 فدانا بمراكز مطاى وسمالوط وبنى مزار ومع افتتاح مصانع الغزل والنسيح ولتى اطلقها رئيس الجمهورية بان عام 2018 سيكون عام محصول الذهب الأبيض والتى كانت تتميز به مصر خلال السنوات ما قبل ثورة 52.