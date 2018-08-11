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وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن بالمنيا

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وزير الزراعة عز ابو ستيت
وزير الزراعة عز ابو ستيت

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الأحد

توديع

حجاج الجمعيات

يفتتح وزير الزراعة المهندس عز أبو ستيت فى الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم السبت، موسم جنى القطن بمحافظة المنيا وذلك بقرية معصرة حجاج بمركز بنى مزار بحضور محافظ الإقليم عصام البديوى والمهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعية وعدد من قيادات وزارة الزراعة وأعضاء مجلس النواب بلجنة الزراعة والرى.

وقال محافظ المنيا إن محافظة المنيا تحل المركز الثالث فى محافظات مصر التى تقوم بزراعة محصول القطن، حيث تصل المسحة إلى 720  فدان بزيادة قدرها 500  فدان عن العام الماضى حيث كانت محافظة المني تقوم بزراعة لقطن على مساحة 140 فدانا  بمراكز مطاى وسمالوط وبنى مزار  ومع افتتاح مصانع الغزل والنسيح  ولتى اطلقها رئيس الجمهورية بان عام 2018  سيكون عام محصول الذهب الأبيض والتى كانت تتميز به مصر خلال السنوات ما قبل  ثورة 52.

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