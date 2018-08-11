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«عبد الفتاح»: هذه حقيقة "رشوة" الحكام

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مصطفى بكرى

الأنبا مقار

أوضح عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حقيقة تلقيه رشوة من أحد ملاك أندية الدورى المصرى لتوفير أجهزة لتنفيذ تقنية حكم الفيديو في مصر.

وقال المشرف على الحكام، إن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، لأن حكامنا شرفاء والجميع يعلم من هو عصام عبد الفتاح. وفقا لما نشر بـ"مصراوى". 

واختتم: "لا أحد يستطيع أن يفكر في عرض رشوة عليّ، لأنني ليس على رأسي بطحة وأثق في نزاهة الحكام، فلجنة الحكام ليست للبيع".

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