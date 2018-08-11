تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

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صدى البلد

مصطفى بكرى

الأنبا مقار

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل جديدة في قضية دير أبو مقار، مؤكدًا أن النيابة أمرت بتحويل التحقيقات في مقتل الأنبا ابيفانيوس إلى نيابة الإسكندرية بدلاً من نيابة وادي النطرون.

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النيابة قررت حجز الراهب "ب.أ" مسئول الكاميرات في الدير، وحبس "م ي ش" مسئول العمال بالدير على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى تحويل الراهب المشلوح "آشعيا المقاري" لمعرفة أسباب جروح في يديه ورقبته.

وتابع بكري، أن الراهب أشعيا المقاري متهم بقتل الأنبا ابيفانيوس، منوهًا بأنه نتيجة مخالفات الراهب أرسل الأنبا إبيفانيوس شكاوى إلى البابا تواضروس في 2013، وكون جبهة مضادة ضد الأنبا إبيفانيوس.

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