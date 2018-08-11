» البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان مطران المنيا

11 أغسطس 2018 - 11:45 ص

توفي اليوم السبت، نيافة الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا وأبوقرقاص، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، من خلال صفحته على "فيس بوك"، إن صلوات الجنازة ستُقام في الرابعة من عصر اليوم، داخل كنيسة الأمير تادرس وسط مدينة المنيا، بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وببطريرك الكرازة المرقسية والذى يترأس صلاة الجنازة وسط إجراءات أمنية مشددة خلال صلاة لجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بحضور عدد كبير من الأساقفة والرهبان والمطارنة.