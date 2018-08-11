ارتداء الزوج جلبابا أو قميصا أبيض حسن دين

11 أغسطس 2018 - 11:51 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت زوجي يرتدي جلبابًا أبيض وتارة أخرى قميصًا أبيض جديدًا وشكرًا .

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجلباب والقميص خاصة أن لونهما أبيض فهما حسن دين لزوجك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون على وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري ومسلم. وكون القميص جديدا فذلك خير له وتحسين في معيشته، وزيادة رزق، وإن كان عليه دين فقضاء دينه، وذهاب غم والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666