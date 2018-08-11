» التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة القادسية

11 أغسطس 2018 - 11:53 ص

يدخل الفريق الأول بنادي الزمالك اختبارا صعبا، فى السابعة من مساء اليوم السبت حينما يلاقي نظيره القادسية الكويتي، فى إطار مباريات دور الـ32 بالبطولة العربية.

في السياق ذاته استقر السويسرى "جروس" المدير الفنى على تشكيل اللقاء كالآتي:-

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

وفي الدفاع كل من: "حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح

وفي خط الوسط: "طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأوباما وإبراهيم حسن"

وفي الهجوم: "كهربا ويتم المفاضلة بين كلا كاسونجو أو عمر السعيد".