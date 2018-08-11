غدًا.. محافظ البحرالأحمر يودع حجاج الجمعيات

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يودّع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء غدٍ الأحد، الفوج الثاني لحجاج القرعة من مطار الغردقة الدولى، حيث يرافقه اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، ورضا متولى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية.

من جانبه أشار عبدالله إلى أن الفوج الثانى للحجاج يضم 90 حاجًّا من حجاج قرعة وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم تقديم جميع التسهيلات للحجاج وإنهاء الإجراءات، خاصة مع كبار السن، مع تنظيم فقرات دينية من مشايخ مديرية الأوقاف لوداع حجاج بيت الله الحرام.

كان مطار الغردقة الدولى قد شهد الأسبوع الماضى، مغادرة 127 حاجًّا من حجاج بيت الله الحرام التابعين لقرعة وزارة الداخلية.

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