تأجيل إعادة محاكمة 74 متهمًا فى أحداث مركز سمالوط

11 أغسطس 2018 - 11:56 ص

قررت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية كل من أحمد عبد الرازق الإمام، وأيمن الششتاوى وآمنة سر خالد شعبان ومصطفى عبد المجيد، تأجيل إعادة محاكمة 74 متهمًا فى أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة اليوم الرابع من دور سبتمبر القادم مع استمرار حبس المتهمين.

وقال خالد أبو العلاء عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة طلبت تحريات الأمن الوطنى حول 8 متهمين محبوسين فى القضية التى تعاد إجراءات محاكمتهم ضمن المتهمين.

كانت المحكمة حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذى ضم كلا من محمد طوسون و سمير الصفطى وخالد أبو العلا وخالد الكومى وخالد عيسى وشعبان الشارونى بشأن الاتهامات المنسوبة للتهمين البالغ عددهم 74 متهمًا بينهم 4 حضوريًا والباقون تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج.