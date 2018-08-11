أول لقاء لـ"رمضان صبحى" في البريميرليج اليوم

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رمضان صبحي
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يلتقي في تمام الرابعة من عصر اليوم السبت فريقي هدرسفيلد المحترف بين صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحي مع نظيره تشيلسي علي ملعب "جالفارم ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويبحث النجم المصرى عن تحقيق فوزه الأول على تشيلسى منذ بداية مشواره الاحترافى فى إنجلترا.

مباراة اليوم هى الرابعة فى تاريخ مواجهات رمضان صبحى وتشيلسى، حيث سبق وأن التقى "الفرعون المصري" مع النادى اللندنى فى ثلاث مواجهات سابقة بقميص ستوك سيتى انتهت جميعها بفوز تشيلسى.

وشارك رمضان صبحى لمدة 90 دقيقة فى المباريات الثلاث أمام تشيلسى وانتهت بخسارة ستوك سيتى بنتائج 1 – 2، 0 – 4، 0 – 5 على الترتيب.

وتعاقد نادى هدرسفيلد تاون مع رمضان صبحى جناح منتخب مصر قادماً من ستوك سيتى مقابل 5.7 مليون جنيه إسترليني.

ديفيد فاجنر المدير الفنى لنادى هدرسفيلد تاون أبدى سعادته بالتعاقد مع رمضان صبحى لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد لموسم آخر، موضحاً أن اللاعب المصرى يتمتع بالعديد من الصفات التى يبحث عنها مثل المهارة وسرعة البديهة، كما يمتلك فرصة كبيرة لمواصلة التطوير من مستواه مع الفريق.

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