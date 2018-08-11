  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:56 م
بحث متقدم
"اكرامي" يتدرب في الجيم

إكرامي يغادر مران الأهلى

الأنبا ابيفانيوس

تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

رمضان صبحي

أول لقاء لـ"رمضان صبحى" في البريميرليج اليوم

اسامه كمال

سؤال رفضه أسامة كمال من مشاهديه

هذه الداعية تسببت في فتنة " حلا شيحة"

هذه الداعية تسببت فى فتنة "حلا شيحة"

الشرطة الصينية تفتح تحقيقا موسعا فى أسباب وفاة 18شخصا فى حريق بشركة غذائية

الصين تحتجز مليون مسلم فى معسكر سرى

صورة الخبر

السبب وراء ارتفاع الودائع المصرفية للمصريين فى البنوك

أكبر نسخة للقرآن في العالم

شاهد.. أكبر نسخة للقرآن في العالم

مظهر شاهين

رسالة مهمة من مظهر شاهين لزوج حلا شيحة

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية

وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق

آخر الأخبار

خديجة
خديجة

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

ترامب: أوباما قدم الجنسية رشوة لمئات الإيرانيين

#

وفاة «حماة» محمد مرسي

#

مذاكرات تكشف رد فعل ماكرون وأوباما على فوز ترامب برئاسة أمريكا

#

حقيقة وفاة الرئيس الفلسطينى محمود عباس

توفى اليوم خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، وهى الشقيقة الوحيدة لياسر عرفات التى ما زالت على قيد الحياة.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مفوضية التعبئة والتنظيم ببالغ الأسى والحزن خديجة عرفات واصفة إياها بـ"عجوز الثورة".

وترأس الحاجة خديجة جمعية خيرية لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني منذ قدومها إلى غزة، حيث أقامت فترة طويلة في غزة ثم خرجت للقاهرة للعلاج.

كانت المرحومة خديجة عرفات التي أطلق الناس عليها لقب "عجوز الثورة" استذكرت فى لقاء صحفى لها فى ذكرى استشهاد ياسر عرفات عام 2013 لحظات حياتها مع شقيقها الشهيد ياسر عرفات قائلة:" توفيت امى في بداية حياتنا وتركتنا أطفالا، ثم قام خالى بتولى تربيتنا وقام بالرحيل من القاهرة إلى القدس، حيث منازلنا وبيوتنا وأراضينا، ثم كبرنا وترعرعنا هناك بين أفراد العائلة وعائلة أبو السعود.

وتابعت: "ومنذ ولادة أبو عمار كان يقارع الاحتلال، وحين كان عمره 4 أعوام كان يأخذ أطفال الحارة ويجمعوا الحصى والحجارة من المسجد الأقصى ويسقطونها على رءوس المصلين اليهود فى حائط المبكى، وما زال جميع أصدقائه يتذكر هذه اللحظات".

والمرحومة خديجة هى كانت الشقيقة الوحيدة لياسر عرفات التي ما زالت على قيد الحياة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق
» البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان مطران المنيا
» التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة القادسية
» شاهد.. كيف تسرق هذه النملة قطعة الألماس
» زجاجة مياه تشق رأس حكم لقاء "جراتس ولارناكا"
» ظهور دينا الشربيني بـ "تاتو" عمرو دياب
» منع شركات المحمول من الرنات الدينية
» شاهد.. إليسا تتألم خلال استقلالها السيارة
» شاهد.. كيف يتم حفر الأنفاق لـ"المترو"
» مريض نفسى يحاول تسلق عتبة باب الكعبة
» اكتشاف أثرى.. مقبرة أقدم من الأهرامات بـ1000 عام

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار