» وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق

11 أغسطس 2018 - 12:13 م

توفى اليوم خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، وهى الشقيقة الوحيدة لياسر عرفات التى ما زالت على قيد الحياة.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مفوضية التعبئة والتنظيم ببالغ الأسى والحزن خديجة عرفات واصفة إياها بـ"عجوز الثورة".

وترأس الحاجة خديجة جمعية خيرية لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني منذ قدومها إلى غزة، حيث أقامت فترة طويلة في غزة ثم خرجت للقاهرة للعلاج.

كانت المرحومة خديجة عرفات التي أطلق الناس عليها لقب "عجوز الثورة" استذكرت فى لقاء صحفى لها فى ذكرى استشهاد ياسر عرفات عام 2013 لحظات حياتها مع شقيقها الشهيد ياسر عرفات قائلة:" توفيت امى في بداية حياتنا وتركتنا أطفالا، ثم قام خالى بتولى تربيتنا وقام بالرحيل من القاهرة إلى القدس، حيث منازلنا وبيوتنا وأراضينا، ثم كبرنا وترعرعنا هناك بين أفراد العائلة وعائلة أبو السعود.

وتابعت: "ومنذ ولادة أبو عمار كان يقارع الاحتلال، وحين كان عمره 4 أعوام كان يأخذ أطفال الحارة ويجمعوا الحصى والحجارة من المسجد الأقصى ويسقطونها على رءوس المصلين اليهود فى حائط المبكى، وما زال جميع أصدقائه يتذكر هذه اللحظات".

والمرحومة خديجة هى كانت الشقيقة الوحيدة لياسر عرفات التي ما زالت على قيد الحياة.