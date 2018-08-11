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القرش الحوتى يظهر فى شواطئ الغردقة

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حسن حمدان

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الغردقة

القرش الحوتي

مياه. البحر الأحمر.

عاد مرة أخرى القرش الحوتى المسالم لشواطئ مدينة  الغردقة، حيث أكد حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، ظهور القرش الحوتي المسالم لمدينة وشواطئ الغردقة بمنطقة الجونة.

وأشار الطيب إلي سعادة والتفاف السائحين والنزلاء الأجانب بجانب القرش والتقاط الصور التذكارية معه وسط فرحة وسعادة بالغة.

كانت شواطئ الغردقة قد شهدت ظهور القرش الحوتي  يونيو الماسي والذي عاد مرة أخرى للظهور بمنطقة الجونة بمياه البحر الأحمر.

نشكركم زوار العرب اليوم على تصفح موقعنا وفى حالة كان لديك أى استفسار بخصوص هذا الخبر القرش الحوتي يظهر في شواطئ الغردقة.. والسائحون يلتقطون الصور التذكارية معه.

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