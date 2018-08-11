  • السبت 11 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:30 م
بحث متقدم
شقق الإسكان بالعاصمة الإدارية

10 خطوات للحصول على شقة بالعاصمة الإدارية

أدوية

احذر.. أدوية مسرطنة بالصيدليات

حلا شيحة

رد ناري لـ«حلا شيحة» على مهاجمي خلعها الحجاب

الراهب يمثل الجريمة

الراهب أشعياء يعترف ويمثل جريمة مقتل الأنبا أبيفانيوس

صورة الخبر

"أردوغان" يحذر أمريكا من هذا الأمر

علا القرضاوى

تجديد حبس ابنة القرضاوي و12آخرين 45 يومًا

أرشيفية لاحتفالات مولد العذراء

التفاصيل الكاملة لمحاولة تفجير «مُولد العذراء»

صلاح

"صلاح" يكتسح "كين" في فانتازي بريميرليج

تفجير كنيسة

مفاجأة بمحاولة تفجير كنيسة العذراء في القليوبية

زعيم الجماعة الإسلامية يزف بشري سارة لـ"حلا شيحة"

زعيم الجماعة الإسلامية يزف بشرى سارة لـ"حلا شيحة"

سبوتنيك:

هذا ما قاله "مستر بين" عن النقاب

الصفحة الأخيرة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

وقائع صادمة بين المرشد والنظام السري

#

«يعقوب» يشتبك مع «الدعوة السلفية».. والأخيرة ترد

#

حقيقة تقليل الحكومة لعدد موظفيها

#

لماذا يجدد الإخوان حديث المصالحة ؟

بريطانيا

سبوتنيك

النقاب

جونسون

مستر بين

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن العديد من الشخصيات السياسية والدينية أبدت استنكارها من تصريحات وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن حظر النقاب، ووصفه المنتقبات بـ"صناديق البريد"، لافتة إلى أن تعقيب الممثل الكوميدي روان اتكينسون، المشهور بشخصية "مستر بين" أثار الجدل، إذ وصفه البعض بـ"العنصري"

وقال روان أتكينسون الممثل الكوميدى البريطانى، المشهور بشخصية "مستر بين"، إن دعابة وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون التي شبه فيها النساء اللواتي يرتدين البرقع الإسلامي بصناديق البريد مزحة جيدة للغاية.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن أتكينسون قوله: "بصفتى مستفيدًا مدى الحياة من حرية إلقاء النكات عن الدين، أعتقد أن نكتة بوريس جونسون التى شبّه فيها من يرتدين النقاب بصناديق البريد، دعابة جيدة للغاية".

وتمسك بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، بموقفه في تعليقاته التي كتبها بشأن ارتداء النقاب والبرقع بين النساء المسلمات، على الرغم من مطالبة رئيس حزب المحافظين ورئيسة الوزراء له بالاعتذار عنها.

وتعرض جونسون لانتقادات لوصفه النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع بأنهن "يشبهن صناديق البريد"، في إشارة إلى ترك فتحة صغيرة في البرقع للنظر يرى أنها تشبه فتحة صندوق البريد،، كما قارنهن أيضًا مع "لصوص البنوك".

وأيد الكثير من البريطانيين والشخصيات العامة رأي "جونسون"، مؤكدين أنه لا يتوجب عليه الاعتذار عن ذلك .

في المقابل، دعمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الدعوات التي طالبت جونسون بالاعتذار، قائلة إن إشارته "تسببت بإساءة واضحة".

وقال مصدر مقرب من جونسون "إنه لن يعتذر" مضيفًا أنه "من السخف" مهاجمة وجهات نظره، مضيفًا: "يجب أن لا نسقط في فخ تكميم النقاش في القضايا الشائكة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا هاجموا مبادرة السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (4)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. توتنهام يتخطى نيوكاسل بثنائية
» تجدد القصف الإسرائيلي على غزة
» الأزهر يشكر الملك سلمان على هذا القرار
» سيدة تذبح "سلفتها" فى غرفة النوم بـ15 مايو
» تعرف على أسعار تذاكر لقاء الأهلى والنجمة
» وفاة خديجة عرفات شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق
» تاريخ من الفرحة لـ"صلاح" أمام وست هام
» البابا تواضروس يترأس صلاة الجنازة على جثمان مطران المنيا
» التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة القادسية
» شاهد.. كيف تسرق هذه النملة قطعة الألماس
» زجاجة مياه تشق رأس حكم لقاء "جراتس ولارناكا"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار