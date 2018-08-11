هذا ما قاله "مستر بين" عن النقاب

11 أغسطس 2018 - 12:57 م

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن العديد من الشخصيات السياسية والدينية أبدت استنكارها من تصريحات وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن حظر النقاب، ووصفه المنتقبات بـ"صناديق البريد"، لافتة إلى أن تعقيب الممثل الكوميدي روان اتكينسون، المشهور بشخصية "مستر بين" أثار الجدل، إذ وصفه البعض بـ"العنصري"

وقال روان أتكينسون الممثل الكوميدى البريطانى، المشهور بشخصية "مستر بين"، إن دعابة وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون التي شبه فيها النساء اللواتي يرتدين البرقع الإسلامي بصناديق البريد مزحة جيدة للغاية.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن أتكينسون قوله: "بصفتى مستفيدًا مدى الحياة من حرية إلقاء النكات عن الدين، أعتقد أن نكتة بوريس جونسون التى شبّه فيها من يرتدين النقاب بصناديق البريد، دعابة جيدة للغاية".

وتمسك بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق، بموقفه في تعليقاته التي كتبها بشأن ارتداء النقاب والبرقع بين النساء المسلمات، على الرغم من مطالبة رئيس حزب المحافظين ورئيسة الوزراء له بالاعتذار عنها.

وتعرض جونسون لانتقادات لوصفه النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع بأنهن "يشبهن صناديق البريد"، في إشارة إلى ترك فتحة صغيرة في البرقع للنظر يرى أنها تشبه فتحة صندوق البريد،، كما قارنهن أيضًا مع "لصوص البنوك".

وأيد الكثير من البريطانيين والشخصيات العامة رأي "جونسون"، مؤكدين أنه لا يتوجب عليه الاعتذار عن ذلك .

في المقابل، دعمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الدعوات التي طالبت جونسون بالاعتذار، قائلة إن إشارته "تسببت بإساءة واضحة".

وقال مصدر مقرب من جونسون "إنه لن يعتذر" مضيفًا أنه "من السخف" مهاجمة وجهات نظره، مضيفًا: "يجب أن لا نسقط في فخ تكميم النقاش في القضايا الشائكة".