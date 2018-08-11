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سيدة تذبح "سلفتها" فى غرفة النوم بـ15 مايو

قضايا وحوادث

المتهمة
المتهمة

أحمد الشربينى

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ذبح سيدة فى 15 مايو

الذبح من اجل امال

قتل عائلى

كشفت مديرية أمن القاهرة غموض مقتل سيدة ذبحًا على يد زوجة شقيق زوجها بمنطقة 15 مايو.

وردت معلومات للواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، يفيد بالعثور على سيدة مذبوحة بشقة كائنة بالطابق الثاني بالعقار بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "أنوار. ع"، 62 سنة، ربة منزل، مسجاة على ظهرها بأرضية غرفة النوم ترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعي بالرقبة من الأمام للخلف، طعنتين بالجانب الأيسر للبطن وأعلى الصدر)، وتبين سلامة جميع المنافذ.

وأفاد زوجها "أحمد. س"، 55 سنة، موظف بالمعاش، صاحب مخبز بدائرة قسم شرطة حلوان، أنه حال عودته من عمله اكتشف مقتل زوجته، وسرقة مبلغ مالي قدره 43 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (2 غويشة، 2 خاتم) و هاتفي محمول من داخل دولاب غرفة النوم.

وأضاف أنه فور وصوله لمحل الواقعة تلاحظ له وجود رائحة غاز منتشرة بالمكان وتبين فتح مفاتيح موقد الغاز بمطبخ الشقة ونفى علمه بملابسات وفاتها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "سماح. أ"، 45 سنة، ربة منزل، زوجة شقيق المجني عليها.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بأنه نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها بحيازة المجني عليها لمبالغ مالية ومشغولات ذهبية إبان الإقامة طرفها بمحل سكنها قرابة الأسبوع واقتراضها منها مبلغا مالي 1000 جنيه على سبيل المساعدة المادية، اختمرت في ذهنها فكرة قتلها والاستيلاء على ما بحوزتها من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وتوجهت المتهمة لمسكن المجني عليها، وأوهمتها بأنها كانت في قضاء بعض متطلباتها بمنطقة حلوان، وقامت بالمرور عليها بقصد رؤيتها وأثناء استضافتها أحضرت سلاحا أبيض "سكينا" من المطبخ، وأثناء تواجدهما بغرفة النوم باغتتها بعدة طعنات بالجسم ولتأكيد وفاتها قامت بطعنها في رقبتها حتى تأكدت من وفاتها، واستولت على ما بداخل الدولاب الخاص بالمجني عليها من مسروقات، وقامت بفتح موقد الغاز في محاوله لإضرام النيران بالشقة لإخفاء معالم الجريمة وفرت هاربة.

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