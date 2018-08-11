"صلاح" يكتسح "كين" في فانتازي بريميرليج

11 أغسطس 2018 - 01:30 م

اكتسح اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، هار كين لاعب منتخب إنجلترا المحترف بين صفوف توتنهام الإنجليزي في لعبة "فانتازى بريميرليج".

واختار أكثر من 1.5 مليون مشارك باللعبة "صلاح" كابتن للفريق متفوقاً بأكثر من الضعف عن صاحب المركز الثانى هارى كين هداف توتنهام.

لعبة "فانتاى بريميرليج" تصدرها رابطة الدورى الإنجليزى، ويتم فيها اختيار لاعبين من فرق المسابقة والحصول على نقاط بناءً على ما يقدمه اللاعبون فى مباريات البطولة الحقيقية.. اضغط هنا للتعرف أكثر عن فانتازي بريميرليج

وجمع محمد صلاح أكبر عدد نقاط بلعبة الفانتازى فى الموسم الماضى، حيث جمع 303 نقطة مقابل 217 لهارى كين، بعدما قدم نجم ليفربول موسما استثنائيا أنهاه هدافا للدوري الإنجليزى بـ32 هدف وأفضل لاعب فى البطولة.

وحسم صلاح أول صراع مع هارى كين هذا الموسم، حيث من المتوقع أن يستمر سباق الهداف بين الثنائى للعام الثانى على التوالى.

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