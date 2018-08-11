تدوينة صادمة لمستشار ولي عهد أبو ظبي عن أردوغان

11 أغسطس 2018 - 01:37 م

تسببت تدوينة لعبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي السابق، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عاصفة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كان عبد الخالق قد كتب تدوينة مصغرة على حسابه على تويتر عن الحالة الاقتصادية وهبوط الليرة التركية فقال عن أردوغان: "يبدو أنه في ورطة لم يحسب لها حساب ويناجي ربه الذي هو رب الجميع، لكن يبدو أنه حتى الله قد تخلى عنه".

وتسببت تدوينة عبد الخالق في ردود فعل واسعة حيث غرد حساب الشيخ فاروق الظفيري: "لو كنت تفهم هذا الكلام ما تكلمته هل تتألى على الله تعالى، وما يدريك أن الله تعالى تخلى عن فلان من الناس.. تب إلى الله من هذا الكلام يا مسلم".

وجاء رد مستشار ولي عهد أبو ظبي: "يا شيخ لماذا تتهرب من السؤال هل يجوز له أن يقول: لديهم الدولار ولدينا الله".

وغرد الظفيري: "نعم يجوز هذا حسن ظن المسلم بربه.. ولم أتهرب لأن الآن دخلت على تويتر".

وأضاف الظفيري: يا دكتور رعاك الله الرئيس أوردغان يتكلم عن ترامب الكافر إذا كنت تعتقد أن الله تعالى يرحم الكافر فعليك أن تراجع إيمانك تقبل تحياتي.

ورد عبد الخالق قائلا: لم يخص أحدًا بل عمم كلامه وهذا نصه: لديهم الدولار ولدينا الله. حتى ترامب له ربه وصاحب دين. من أنت كي تكفره. هل أصبحت داعشيا وتكفيريا. هل ستفكر كل من يختلف مع أردوغان.

يذكر أن أردوغان كان قد دعا الأتراك إلى عدم الاكتراث بما وصفه بحملات تستهدف اقتصاد البلاد وذلك بعد أن سجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار الأمريكي.

وحث مواطنيه على تبديل ما يملكوه من عملات أجنبية إلى العملة التركية في سبيل دعمها، واصفا ذلك بأنه "كفاح وطني" خلال "الحرب الاقتصادية.

وقال أيضًا أمام حشد من أنصاره في مدينة ريزه "لديهم الدولارات ولدينا شعبنا وحقنا والله"، معتبرًا أن هناك محاولات مقصودة للضغط على الاقتصاد التركي.



