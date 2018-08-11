صابرين: هذا ما قاله الرئيس لفاتن حمامة قبل رحيلها

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أعربت الفنانة صابرين عن تمنيها رؤية أعمال درامية وطنية مثل مسلسل أم كلثوم، رأفت الهجان، دموع في عيون وقحة، وليالي الحلمية، لافتة إلى أنها سعيدة بأعمالها ويكفيها ارتباط اسمها بكوكب الشرق أم كلثوم، بعدما قدمتها فى عمل درامى لاقى نجاحا كبيرا.

وانتقدت غياب صناع الفن عن الأعمال الوطنية في الفترة الأخيرة، قائلة: "فين محمد جلال عبد القوى الذي قام بأعمال عظيمة مثل المال والبنون وفين أنعام محمد على ومجدى أبو عميرة".

وقالت خلال لقائها الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي": "لما وجدوا جثة شهيد في حفر قناة السويس الجديد كان مفروض يتعمل عمل درامي، والمفروض كان فى مسلسل عن الشهيد أحمد المنسى".

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى للفنانة الراحلة فاتن حمامة في اجتماعه مع الفنانين، في فندق الماسة، استعداد الدولة لتقديم كل المساعدة لعودة الفن المصري للريادة.

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