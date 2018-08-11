زعيم الجماعة الإسلامية يزف بشرى سارة لـ"حلا شيحة"

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عبد القادر وحيد

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خلع الحجاب

زعيم الجماعة الإسلامية

حلا شيحة

بشرى سارة

أسامة حافظ

استنكر المهندس أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الهجوم الذي شنه البعض على الفنانة حلا شيحة، بسبب خلعها للحجاب.

وأضاف حافظ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربما حصلت حلا شيحة على حسنات من أولئك الذين سبّوها واغتابوها وخاضوا في عرضها أكثر مما خسرته بمعصيتها في خلع الحجاب.

جاء هذا بعد موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بسبب خلع شيحة للحجاب وعودتها للتمثيل بعد غياب دام 12 عاما.

كما قامت معلمة وداعية شيحة للحجاب الواعظة أميرة عزت بكتابة منشور مطول على حسابها على "فيس بوك" ذكرت فيه أسباب خلعها للحجاب وأنها كانت متذبذبة، ولا يوجد لديها عقيدة الولاء والبراء، بحسب قولها.

واستنكر بعض متابعى حافظ ما نشره عن حلا شيحة، حيث علق حساب أبا الزهراء عصام شاكر: "نحن نعترض ونستنكر ونشجب مثل الحكومات في الخوض في عرض حلا شيحة ومثيلاتها، ولكن أيضاً نعترض على مقولتك هذه يا شيخنا. قد تكون هذه دعوة للاقتداء بها وتنشر صورها وسيرتها لتلوكها الألسنة وتقول اكسب حسنات في مقابل سيئات خلع الحجاب، الكلام لما يصدر من كبير يجب أن يكون بحساب.. عفواً شيخي وسيدي".

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