» تعرف على أسعار تذاكر لقاء الأهلى والنجمة

11 أغسطس 2018 - 02:16 م

يلتقي النادي الأهلي والنجمة اللبناني بعد غد الإثنين في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الأندية العربية ، ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة في تمام الثانية عشرة من ظهر غد الأحد بمنافذ البيع بمقر النادي بالجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد.

وصرح محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي بأن أسعار التذاكر ستكون المقصورة الأمامية 200 جنيه، وأولى شمال 100 جنيه، والدرجة الموحدة 50 جنيهًا.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور عشرة آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجمة اللبناني والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ الاثنين باستاد الجيش ببرج العرب