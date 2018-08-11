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المالية: 3.5 مليار جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية

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أعلنت  وزارة المالية عن حجم السيارات التي تم الإفراج عنها من خلال جمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو 2018. وأظهرت الأرقام أنه تم الإفراج عن 8980 سيارة ركوب "ملاكي" بقيمة بلغت 2.1 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات المحصلة خلال يوليو 2018 نحو 765 مليون جنيه.

وكشف  وزارة المالية في بيان لها عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المُعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير والتي تقدر بنحو 567 مليون جنيه.

وقد شمل الإفراج الجمركي الذي تم تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك برئاسة الأستاذ محمود مصطفى مدير الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 692 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 598 مليون جنيه وقد بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 212.8 مليون جنيه.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 911 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 805 مليون جنيه و 340 الف، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عنها 87.3 مليون جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 18 مليون و 727 ألف جنيه.

وخلال شهر يوليو 2018 أيضا تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 156 مليون جنيه.

وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر يوليو لعام 2018 حوالي 3.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة عنها حوالي 1.1 مليار جنيه.

وفى الفترة نفسها بلغ إجمالي الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر يوليو 2018 حوالي 627 مليون جنيه و406 ألف جنيه.


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