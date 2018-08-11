التفاصيل الكاملة لمحاولة تفجير «مُولد العذراء»

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أرشيفية لاحتفالات مولد العذراء

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مسطرد

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مولد العذراء

أحاط نفسه بحزام ناسف وارتدى زيًا أشبه بمهندسي المقاولات أو البترول وأخذ يحوم حول كنيسة العذراء بمسطرد بشبرا الخيمة والتي تشهد «مولد العدرا»، وسط حشود قبطية كبيرة لتفجير نفسه وسط الجموع وإيقاع أكبر قدر من الخسائر لكن التشديدات الأمنية وحالة الاستنفار حالت بينه وبين عمله الإرهابي.

وأكد أحد شهود العيان، أن الإرهابي الذي لقى مصرعه اليوم، كان فى طريقه للتسلل وسط الأقباط المحتفلين بمولد "العذراء" بكنيسة السيدة العذراء بشبرا لتفجير نفسه وسط أكبر حشد من الأقباط ، لكن التشديدات الأمنية بمحيط الكنيسة دفعته للتراجع  ، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف فيه أعلى كوبرى مسطرد ومصرعه على الفور دون سقوط أى ضحايا أو إصابات.

وكشف شاهد آخر، أنه كان يرتدي زي عمال شركة البترول، وحاول دخول كنيسة العذراء، وتصدت له قوات الأمن قبل وصوله محيط الكنيسة.

وأضاف أنه أثناء محاولته الهروب من أعلى كوبري مسطرد انفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه، زاعمًا أن أحد المواطنين لقى مصرعه أثناء مروره بجانبه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وإجراء التحريات وتم نقل جثمان الإرهابي لأحد المستشفيات للكشف عن هويته.

وعلى الجانب الآخر، قال أحد النشطاء رواية تحليلية مغايرة لمحاولة استهداف الكنيسة، مؤكدًا أن الكنيسة تبعد 4 كيلو عن مكان الحادث، وان الإرهابي كان يحاول استهداف خزانات تكرير البترول، وقال عبر حسابه على "فيسبوك": طيب لمعلوماتكم.. ومن الصور كده .. الانتحاري ده غالبا مكنش بيستهدف الكنيسة لان الكوبري ده مش كوبري مسطرد .. ده كوبري خاص بشركات ومعامل البترول الموجودة في المكان ده وبعيده عن الكنيسة بما لا يقل عن 4 كم واستحاله هيمشي المسافة دي كلها .. ولانه لو رايح للكنيسة كان ممكن يدخل مباشرة من المطرية أو من شارع مزارع كلية الزراعة او من تحت كوبري مسطرد عن الموقف أو من ناحية منطقة المسلة او من ناحية مجمع النور المحمدي .. او حتى من ميدان المطرية وكلها مناطق مفتوحة مفيهاش وجود امني".

ونابع:" مكنش محتاج يمر من كوبري مقفول والمرور منه لازم بتصريح فهو خاص بشركات البترول فقط ،وبالتالي فرضية انه كان يقصد الكنيسة بعيدة شوية لان فيه طرق كتير هناك بتودي للكنيسة بسهولة ومفيهاش صريخ ابن يومين .. الانتحاري ده كان قاصد معامل وخزانات تكرير البترول في الغالب.. وبالمناسبة قصاد الكوبري ده ناحية البيوت اللى وراء في الصورة فيه نقطة شرطة مسطرد.. وجنب الجثة خوذة من بتوع الامن الصناعي المستخدمة في شركات البترول والمقاولات يعني كان لابس زيهم عشان يسهل على نفسه الدخول للمكان".
واختتم قائلًا : "دي مجرد قراءة شخصية للحادث .. وسننتظر الإعلان الرسمي عن التفاصيل".

يشار إلى أن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد تشهد احتفالات مولد "العدرا" بداية من يوم  7أغسطس  وحتى  21 أغسطس ختام المولد ونهاية  الاحتفال





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