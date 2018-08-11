تجديد حبس ابنة القرضاوي و12آخرين 45 يومًا

11 أغسطس 2018 - 02:34 م

جددت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حبس علا يوسف القرضاوى و12 آخرين، فى اتهامها بتمويل الإرهاب، فى القضية برقم 316 لسنة 2016، 45 يومًا.

ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.