محافظ المنيا يعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا أرسانيوس

11 أغسطس 2018 - 02:35 م

أرسل عصام البديوي محافظ المنيا اليوم، برقية عزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة الأنبا أرسانيوس مطران إيبارشية المنيا وأبوقرقاص.

وقال المحافظ، في برقيته: "نشاطركم الأحزان في وفاة الأنبا أرسانيوس مطران إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، عزائي لقداستكم ولشعب الاقباط الارثوذكس في مصر ومحافظة المنيا".

وكان المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلن اليوم وفاة الأنبا أرسانيوس مطران إيبارشية المنيا وأبوقرقاص في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ومن جهة أخرى بدأت أجهزة الأمن فى رفع درجة الاستعداد القصوى لتامين زيارة البابا تاضروس الذى يترأس صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بكنيسة الأمير تادرس بمدينة المنيا حيث بدأت فى فرض كردون أمني مشدد بمحيط الكنيسة استعدادًا لأداء الصلاة وزيارة بابا أقباط مصر.