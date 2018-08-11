» الأزهر يشكر الملك سلمان على هذا القرار

11 أغسطس 2018 - 03:15 م

قدم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بسبب القرار الملكي الذي أصدره الأخير باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وقال وكيل الأزهر إن "استضافة خادم الحرمين لألف من أسر شهداء الواجب المصريين يدل على حكمة بالغة وتقدير كبير من خادم الحرمين الشريفين لتضحيات الأبطال المصريين من أجل العروبة والإسلام، وهو غير مستغرب فرباط الدم والعروبة والدين الذي يربط المصريين بإخوانهم السعوديين يحتم تضامن الجميع لدعم الأمن والاستقرار".

وأضاف شومان: "يشهد التاريخ على كثير من مثل هذه المواقف المقدرة للمملكة. حفظ الله أرض الكنانة وبلاد الحرمين وسائر بلاد العرب والمسلمين".