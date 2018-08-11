رد ناري لـ«حلا شيحة» على مهاجمي خلعها الحجاب

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النساء

رد ناري

حلا شيحة ى الحجاب

أعربت الفنانة حلا شيحة عن حزنها بسبب ما وصفته بالهالة الإعلامية وتضخيم أمر خلعها للحجاب وعودتها للفن من جديد.

وكتبت حلا عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "نساء العراق وسوريا، تم قتلهن واغتصابهن.. ماحدش نزل بوستات وفيديوهات استجداء واستعطاف ورجاء.. حلا شيحة اتغيرت قناعاتها أصبح الأمر "جلل".. وسبب في شماتة الأعداء وبكاء وندب وحدب".

وأضافت: "أنا بستصغر الهالة الإعلامية والبكائية دي أمام أي بنت اتقتلت واتهتك عرضها وشرفها باسم الدين والإسلام".
وتابعت :" وأنا عارفة كل الاستجداء ده ليه علشان محدش عايز غطا البكابورت ده يتفتح لأن كله هيروح في الرجلين هيتفتح بس لما اعرف احمي بناتي كويس".

وكانت الفنانة المعتزلة حلا شيحة قد أعلنت عن عودتها للتمثيل مرة أخرى وتخليها عن ارتداء النقاب والحجاب بعد 12 عامًا من الإلتزام الديني، في خطوة مفاجأة أثارت العديد من الجدل.




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