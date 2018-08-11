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النيابة: القصاص من رجال الشرطة الذين ثبتت إدانتهم

قضايا وحوادث

عفروتو
ارشيفية

شيماء السيد

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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، لممثل النيابة العامة المستشار مصطفى بركات، رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في محاكمة معاون مباحث المقطم  محاكمته في قتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ "عفروتو" بدائرة القسم.

المعمل الكيمائي فحص المادة المخدرة المضبوطة غير مدرجة بجدول المخدرات .

المتهم من رجال القانون الذي لم يعمل على حماية الحقوق.

واختتم مرافعته بالقصاص من رجال الشرطة الذين ثبتت إدانتهم حتى نفرق بين من يضحي ويبذل كل غالي ونفيس ووجه حديثه للمتهمين من أنتم من هؤلاء المقدم احمد فايز وأحمد جاد واللواء عبد المقصود أين أنتم من لوحات الشرف فلن تضيعوا إبداء حقوق الشهداء سنقف لكم بكل مرصاد.

إن المتهمين الماثلين أمامكم ضربوا بتقليد مهنتهم عرض الحائط هم شرور مستتر أطالبكم بالقصاص وتطبيق العدل فأناشدكم وانتم العدالة تبغون الحق أن تقتصوا للضحايا وتحكموا بقلوب مطمئنة عليهم.

وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة مرتدين ملابس مدنية، وتم إيداعهم غرفة حرس المحكمة لحين بدء جلسة محاكمتهم.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد، وأمانة سر محمد خميس، وسيد نجاح .

وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط ألإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.

وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.



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