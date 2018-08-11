احذر.. أدوية مسرطنة بالصيدليات

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سرطان

حذر أعضاء بمجلس النواب، من تناول بعض الأدوية بالصيدليات تحتوي على مادة تسبب الإصابة بمرض السرطان، حيث تقد برلمانيون بطلبات إحاطة، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن توافر أدوية الضغط المسرطنة في الصيدليات رغم حظرها.

وقال النائب محمد فؤاد، إن هناك حالة من القلق والارتباك سادت بين عدد من مستخدمي أدوية الضغط، بعد إعلان إحدى الشركات المصنعة للدواء، أن المادة الفعالة "الفالسارتان" التى تنتجها الشركة والتي ثبت وجود شوائب بها، تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.

وأضاف "فؤاد"، في تصريحات صحفية، "فور إعلان الشركة أصدرت وزارة الصحة في مصر القرار رقم 51 لسنة 2018 نشرة حظرت فيه تداول 14 صنفاً دوائياً، تحتوى على هذه المادة، بالتزامن مع ما أكدته منظمة الأدوية الأوروبية، وطالبت بسرعة سحب جميع الأدوية التى تحتوى على هذه المادة من الأسواق".

وأوضح أن هذا الأمر جعل المريض هو من يدفع فاتورة بعض شركات الأدوية، لافتا إلى أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن سحب الدواء بعد أن كشفت الشركة الصينية صاحبة الدواء، عن وجود خلل في بعض محتويات الدواء، وأكدت التجارب التى تجريها بأنه "تسبب في إصابة عدد من الحالات بالسرطان".

فيما طالب النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة، بعقد اجتماع طارئ للجنة الصحة بالبرلمان، بحضور وزيرة الصحة وممثلين عن شركات الأدوية، لمناقشة هذا الأمر، وذلك من خلال إثباته معمليا قبل البت في أمره.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله من أخبار لم يثبت صحته حتى الآن، ولكن بسببها انتشرت حالة من الخوف والقلق بين المواطنين، وعلى الوزارة أن تكشف حقيقة هذا الأمر من خلال المكتب الإعلامي، أو سرعة عقد اجتماع طارئ باللجنة لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، وإعلان نتائج الاجتماع للرأى العام، خاصة وأن "هناك أدوية مهربة لا تخضع لرقابة الادارة المركزية للصيدلة ووزارة الصحة".


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