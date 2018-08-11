» تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

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أطلقت مقاتلات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صاروخين قرب تجمع عدد من الشبان يعتقد أنهم مطلقو طائرات ورقية وبالونات حارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وسط غزة.

وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت صاروخين قرب تجمع عدد من الشبان، شرقي مخيم البريج، وسط القطاع، يعتقد بأنهم من مطلقي طائرات ورقية وبالونات حارقة، تجاه المستوطنات المحاذية لغزة.


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